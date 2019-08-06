Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,92'lik yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,92'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 0,92'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 910 puanlık artışla 99 bin 583 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi de yüzde 0,65 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:17 Kaynak: İHA
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