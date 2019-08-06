Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yüzde 0,92'lik yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:17 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 0,92'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günün yüzde 0,92'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 910 puanlık artışla 99 bin 583 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi de yüzde 0,65 değer kazandı. - İSTANBUL
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