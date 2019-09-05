Borsa günü yükselişle tamamladı
2 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:28 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 200 puanlık artışla 100 bin 278 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,37 arttı. - İSTANBUL
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