Borsa günü yükselişle tamamladı
2 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 200 puanlık artışla 100 bin 278 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,37 arttı.
(İHA)
Kılıçdaroğlu'ndan Tank Palet Fabrikası açıklaması: 50 milyon doları buldum İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip