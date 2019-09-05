Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 200 puanlık artışla 100 bin 278 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,37 arttı.

(İHA)