Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

2 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 200 puanlık artışla 100 bin 278 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,37 arttı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
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