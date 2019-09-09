Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

20 dakika önce

Borsa, günü yüzde 1,63'lük yükselişle tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa, günü yüzde 1,63'lük yükselişle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,63'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.617 puanlık artışla 100 bin 604 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,80, holding endeksi de yüzde 1,57 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:18 Kaynak: İHA
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