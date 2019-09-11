Son Dakika Haberleri: Borsa, günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazancıyla 101.922,15 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazancıyla 101.922,15 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 709,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,45 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Yükseliş eğilimine devam eden BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 101.800 seviyesini aşarak 102.000'in üzerini test etti.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 100.500 ve 99.000'in destek konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:16 Kaynak: AA
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