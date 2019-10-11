Son Dakika Haberleri: Borsa, günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 99.027,82 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 99.027,82 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 247,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,15 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle artan küresel risk iştahıyla birlikte alıcılı bir seyir izledi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Suriye sınırındaki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Haftaya yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de büyüme, ihracat, ithalat, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de perakende satışlar, ABD Merkez Bankası Bej Kitap ve dünya genelinde açıklanacak sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 97.200 seviyesinin destek, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:16 Kaynak: AA
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