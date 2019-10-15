Son Dakika Haberleri: Borsa, günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazancıyla 95.257,61 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazancıyla 95.257,61 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.276,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,59 ve holding endeksi yüzde 1,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,44 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,23 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı olarak

çıkabileceğine dair haberler ve ABD'de şirket bilançolarının iyi gelmesiyle artan küresel risk iştahının pozitif etkisiyle alıcılı bir seyir izledi.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin piyasalar tarafından izlendiğini ifade etti.

Yarın, yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve ABD Merkez Bankası Bej kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:18 Kaynak: AA
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