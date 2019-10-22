Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kazancıyla 97.886,36 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 562,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,79 ile taş,toprak oldu.

BIST 100 endeksi, devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle artan risk iştahı ve dünya borsalarındaki yükselişlerle beraber, gün boyunca pozitif bir seyir izledi.

Analistler, Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölgeyi terk etmesi için PKK/PYD/ YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin bu akşam dolacağını anımsatarak, konuyla ilgili haber ve açıklamaların takip edildiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güveni verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.