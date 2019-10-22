Borsa günü yükselişle tamamladı
1 saat önce
Gün içerisinde 98 binin üzerinde dengelenen BIST 100 endeksi, kapanışını yüzde 0,58 artışla 97.886 puandan yaptı.
Gün içerisinde 98 binin üzerinde dengelenen BIST 100 endeksi, kapanışını yüzde 0,58 artışla 97.886 puandan yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:14
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