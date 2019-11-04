Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa günü yükselişle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kazancıyla 100.087,79 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kazancıyla 100.087,79 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.625,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,89, holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,2 ile turizm oldu.


Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak kaydettiği 100.000 seviyesini aşan BIST 100 endeksi bu seviyenin puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma akşamı yayımladığı Türkiye değerlendirmesinin ardından pay piyasalarının haftaya alıcılı başladığını ve pozitif seyrini sürdürdüğünü belirtti.


Ticaret savaşlarına ilişkin iyimser havanın küresel anlamada pay piyasalarında olumlu karşılandığını ifade eden analistler, konunun yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde Hazine'nin borçlanma ihaleleri ve reel efektif döviz kuru verilerinin, yurt dışında Çin ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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