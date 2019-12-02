Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,03 değer kazancıyla 108.004,30 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.100,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,40 ile spor, gerileyen tek endeks ise yüzde 0,32 ile iletişim oldu.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi beklentilere paralel gelen büyüme ve tekrar artışa geçen imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile yükselerek 108.000 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesinde üretici fiyatları endeksi verileri ile İngiltere'de başlayan NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor. Bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.