Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,03 değer kazancıyla 108.004,30 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,03 değer kazancıyla 108.004,30 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.100,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,40 ile spor, gerileyen tek endeks ise yüzde 0,32 ile iletişim oldu.


Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi beklentilere paralel gelen büyüme ve tekrar artışa geçen imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile yükselerek 108.000 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesinde üretici fiyatları endeksi verileri ile İngiltere'de başlayan NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor. Bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira ABD'de piyasaya sürülen yeni elma türü, buzdolabında 12 ay taze kalıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:37:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]