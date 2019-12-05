Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kazancıyla 108.658,98 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 957,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,35 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile spor oldu.



Açılışta 108.200 direncini aşan BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarındaki olumlu havaya paralel yükseliş eğiliminde hareket etti.

Analistler, 108.200 direncinin üzerinde günlük ve haftalık kapanışların endeksin yukarı yönlü hareketi için önemli olduğunu vurguladı.

Yarın yurt dışında, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de işsizlik verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın aşılması halinde 111.200 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.