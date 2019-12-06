Son Dakika Haberleri: Borsa, günü yükselişle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 108.869,14 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 108.869,14 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 210,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken ve holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 6,40 ile bilişim oldu.


BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarındaki olumlu havaya paralel yükseliş eğiliminde hareket ederek, analistlerin endeksin yukarı yönlü hareketinde önemini vurguladığı 108.200 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizi kararı ve ödemeler dengesi ile sanayi üretim endeksi verilerinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Yurt dışında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararları, Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın aşılması halinde 111.200 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul, Türkiye, Japonya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez
Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi Ordu, Ceren'e ağladı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:53:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, günü yükselişle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]