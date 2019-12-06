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Borsa günü yükselişle tamamladı

6 saat önce

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.

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Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,19'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 210 puanlık artışla 108 bin 869 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,56 arttı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
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