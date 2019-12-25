Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 113.329,22 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 113.329,22 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 175,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile finansal kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile elektrik oldu.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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