Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 113.653,02 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 113.653,02 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 323,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 10,44 ile finansal kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 114.534,75 puanla 9 Nisan 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeks. böylece 20 ay sonra ilk kez 114.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok
MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
00:19 Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret tepkisi - Son Dakika Ekonomi
00:04 Libya Türkiye'den askeri destek istedi - Son Dakika Ekonomi
23:54 ABD'deki Halkbank davasında duruşma 25 Şubat'a ertelendi - Son Dakika Ekonomi
22:29 EPDK: Elektriğe ilk çeyrekte zam yok - Son Dakika Ekonomi
22:12 Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Yahşi: "Boron'un ünü ülke sınırlarını aştı" - Son Dakika Ekonomi
20:40 Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok - Son Dakika Ekonomi
20:34 MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 00:26:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]