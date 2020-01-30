Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazancıyla 119.849,65 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazancıyla 119.849,65 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 4,15 ile orman kağıt, basım oldu.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.900 puanın destek, 121.500 puanın direnç konumda bulunduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:16 Kaynak: AA
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