Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazancıyla 122.320,77 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazancıyla 122.320,77 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile orman,kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,23 ile taş, toprak oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesinin yanı sıra beklentilerden iyi gelen şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin etkisiyle yatırımcıların tekrar hisse senedi piyasalarına yöneldiğini ancak haber akışına bağlı olarak oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Yarın yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlementosu'nda yapacağı konuşmanın, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelecek açıklamaların ve Almanya'da fabrika siparişleri verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 123.900 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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