Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 95.605,22 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 95.605,22 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.965,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,70 ve holding endeksi yüzde 4,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,21 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,69 ile ticaret oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dün küresel pay piyasalarda görülen sert satıcılı seyrin ardından, bugün, Avrupa borsalarında görülen alıcılı seyirle birlikte, BIST 100 endeksinde de pozitif bir seyir izlendiğini aktardı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi, Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500-95.000 seviyelerinin destek, 98.500-100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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