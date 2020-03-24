Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

6 saat önce

Borsa, günü yüzde 5,98'lik yükselişle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 5,98'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 5,98'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 5.040,05 puanlık artışla 89 bin 286 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 7,84, holding endeksi de 6,30 değer kazandı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:15 Kaynak: İHA

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