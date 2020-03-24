Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,98 değer kazancıyla 89.286,22 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,98 değer kazancıyla 89.286,22 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.040,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 7,84, holding endeksi yüzde 6,30 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 9,93 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alımı programı açıklamasının, piyasalarda risk iştahını görece artırdığını kaydetti.

ABD'de 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin senatoda ikinci kez reddedilmesiyle dün ABD borsalarında satıcılı seyretmesine karşın, Asya ve Avrupa borsalarında yüzde 7'lere varan güçlü yükselişlerin gözlemlendiğini belirten analistler, Borsa İstanbul'un da buna paralel alıcılı bir seyir izlediğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları ve sermaye malları siparişleri, Almanya'da da Ifo endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:26 Kaynak: AA

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