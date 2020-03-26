Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika

Borsa günü yükselişle tamamladı
6 saat önce
Borsa, günü yüzde 2,77'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 2,77'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,77'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2.464,56 puanlık artışla 91 bin 527 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,64, holding endeksi de 4,19 değer kazandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:20 Kaynak: İHA
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