Borsa günü yükselişle tamamladı
6 saat önce
Borsa, günü yüzde 1,80'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,80'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,80'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.584,25 puanlık artışla 89 bin 643,71 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi de 3,19 değer kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:26 Kaynak: İHA
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