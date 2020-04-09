Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika

Borsa, günü yüzde 2,80'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,80'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2.609,22 puanlık artışla 95 bin 834 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 6,61, holding endeksi de 2,59 değer kazandı.

(İHA)