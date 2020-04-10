Borsa günü yükselişle tamamladı
6 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,66'lık yükselişle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,66'lık yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,66'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 636,53 puanlık artışla 96 bin 470 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi de 1,30 değer kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:08 Kaynak: İHA
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