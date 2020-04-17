Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,01 değer kazancıyla 98.179,82 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.930,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,69 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisine ilişkin gelişmelerle küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyre paralel Borsa İstanbul'un da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini, (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.00 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.