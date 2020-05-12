Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,86 değer kazancıyla 99.615,88 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,86 değer kazancıyla 99.615,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.823,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23 ve holding endeksi yüzde 2,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,89 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,35 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.200 ve 95.500 seviyelerinin öne çıktığını bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 8,2 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 06:26 Kaynak: AA


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