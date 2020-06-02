Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kazancıyla 108.097,27 puandan tamamladı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kazancıyla 108.097,27 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 831,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 16 milyar lira olarak gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 2,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, 108.097,27 puanla yaklaşık 3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve yükseliş serisini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıdı.

Analistler, dünya borsalarındaki yükselişler ve döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle Borsa İstanbul'da da alıcılı bir seyrin gözlemlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalınması durumunda yeni hedeflerin 109.500 ve 111.000 seviyeleri olacağını söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği hesaplanıyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 06:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız         
00:26
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu         
00:08
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu         
00:03
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü 1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü         
23:43
Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu         
23:36
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde         
23:08
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı         
23:03
Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor         
22:53
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi         
22:47
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi         
22:42
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi         
22:36
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe         
22:21
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi         
22:15
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun         
22:02
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı         
21:59
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi         
21:57
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm         
21:53
Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor         
21:44
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı         
21:27
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza         
21:24
Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini "koronavirüsü abartıyor" gerekçesiyle kovdu         
21:19
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı         
21:06
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı         
20:53
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı         
20:44
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı         
20:38
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu         
20:36
George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı George Floyd'un öldürülmesiyle karışan ABD'de, yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı         
20:35
Vali'nin çalışmalarla ilgili Vali'nin çalışmalarla ilgili "Utancımdan sokağa çıkamam" isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi         
20:31
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 00:42:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]