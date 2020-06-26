Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 114.668,41 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 529,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile madencilik oldu.

Analistler, ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin devam edeceği beklentileri ile dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.



Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, haftaya yurt içinde enflasyon ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de yayımlanacak istihdam raporu, ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, Avro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.