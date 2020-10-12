Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika

Borsa, günü yükselişle tamamladı

12.10.2020 18:19
Borsa, günü yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,09 değer kazanarak günü 1.178,35 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,09 değer kazanarak günü 1.178,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 22 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,33 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,95 ile inşaat oldu.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin olumlu etkisiyle pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.

Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Holding, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi

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