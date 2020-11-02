Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazanarak günü 1.133,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 2,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,44 ile KOBİ sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ihracat rakamlarının iyi gelmesiyle pozitif eğilimini sürdürdü.

Analistler, ABD'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, hafta sonu yayımlanan anketlere göre, Demokrat Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde bulunduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik konumda olduğunu, yükselişlerde ise 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,01 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,06 olurken, tahminler yüzde 10,75-13,74 aralığında yer aldı.