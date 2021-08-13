Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,22 değer kazanarak günü 1.447,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,37 ile sigorta oldu.

Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi, Çinli yetkililerin piyasa düzenlemeleri ve ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu arayışının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında da ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde ise Japonya'da büyüme, Avro Bölgesinde büyüme ve enflasyon, ABD ve Çin'de sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.