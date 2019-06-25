Son Dakika Haberleri: Borsa günü yüzde 0,25 yükselişle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa günü yüzde 0,25 yükselişle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 238,57 puan ve yüzde 0,25 artarak 95.421,05 puana çıktı.

Borsa günü yüzde 0,25 yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 238,57 puan ve yüzde 0,25 artarak 95.421,05 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:23 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak Prens Harry ve Düşes Meghan'ın ev tadilatı, İngiltere'ye 2,4 milyon sterline mal oldu Çanakkale Köprüsü yatırımcıların Lapseki'ye talebini artırdı Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 19:51:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günü yüzde 0,25 yükselişle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]