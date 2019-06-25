Borsa günü yüzde 0,25 yükselişle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 238,57 puan ve yüzde 0,25 artarak 95.421,05 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 238,57 puan ve yüzde 0,25 artarak 95.421,05 puana çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:23
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