Borsa günü yüzde 0,31 yükselişle tamamladı
6 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 293,99 puan ve yüzde 0,31 artarak 94.103,07 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 293,99 puan ve yüzde 0,31 artarak 94.103,07 puana çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:23
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