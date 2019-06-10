Son Dakika Haberleri: Borsa günü yüzde 0,31 yükselişle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa günü yüzde 0,31 yükselişle tamamladı

6 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 293,99 puan ve yüzde 0,31 artarak 94.103,07 puana çıktı.

Borsa günü yüzde 0,31 yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 293,99 puan ve yüzde 0,31 artarak 94.103,07 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:23 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilosu etten pahalı, köylülerin geçim kaynağı oldu Bitcoin popülerlikte Trump ve Kardashian'ı geçti Bu ev 360 derece dönüyor İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:10:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günü yüzde 0,31 yükselişle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]