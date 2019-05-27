Son Dakika Haberleri: Borsa günü yüzde 0,61 düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,61 düşüşle tamamladı

2 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 526,88 puan ve yüzde 0,61 azalarak 85.545,40 puana indi.

Borsa günü yüzde 0,61 düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 526,88 puan ve yüzde 0,61 azalarak 85.545,40 puana indi
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:28 
Ekonomi
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