Borsa günü yüzde 0,61 düşüşle tamamladı
2 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 526,88 puan ve yüzde 0,61 azalarak 85.545,40 puana indi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 526,88 puan ve yüzde 0,61 azalarak 85.545,40 puana indi
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:28
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