Borsa günü yüzde 2.27 düşüşle tamamladı
7 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.104,35 puan ve yüzde 2,27 azalarak 90.501,48 puana indi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.104,35 puan ve yüzde 2,27 azalarak 90.501,48 puana indi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:28
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