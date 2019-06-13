Son Dakika Haberleri: Borsa günü yüzde 2.27 düşüşle tamamladı
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Borsa günü yüzde 2.27 düşüşle tamamladı

7 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.104,35 puan ve yüzde 2,27 azalarak 90.501,48 puana indi.

Borsa günü yüzde 2.27 düşüşle tamamladı , System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.104,35 puan ve yüzde 2,27 azalarak 90.501,48 puana indi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:28 
Ekonomi
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