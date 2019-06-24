Borsa, günün ilk yarısında 1,36 arttı
2 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:18
'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.
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