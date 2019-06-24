Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında 1,36 arttı
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Borsa, günün ilk yarısında 1,36 arttı

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında 1,36 arttı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:18 
borsa istanbul, Ekonomi
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