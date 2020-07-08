Borsa, günün ilk yarısında 120.000 puanın üzerini test etti - Son Dakika

Borsa, günün ilk yarısında 120.000 puanın üzerini test etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 120.000 puanın üzerini test ettiği günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 119.442,31 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 120.000 puanın üzerini test ettiği günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 119.442,31 puana yükseldi.

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Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 103,46 puan artarak 119.442,31 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,04 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,66 ile spor oldu.

Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı.

Çin'de yılbaşında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgını, küresel bazda hükümetlerin ve merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık önlemlerini beraberinde getirdi.

Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük kısmı henüz salgın öncesi seviyelerin uzağında kalırken, Borsa İstanbul kayıplarının tamamına yakınını telafi etti.

Pay piyasalarındaki yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yatırımcılar ile Türkiye'nin salgın döneminde sağlık alanındaki başarıları ile ekonomi alanındaki proaktif adımları önemli rol oynadı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında 120.000 puanın üzerini test etti - Son Dakika Ekonomi
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