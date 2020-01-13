Borsa, günün ilk yarısında 120.500 puanın üzerine çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında 120.500 puanın üzerine çıktı - Son Dakika Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında 120.500 puanın üzerine çıktı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 artışla 120.511,02 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında 120.500 puanın üzerine çıktı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 artışla 120.511,02 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.847,32 puan artarak 120.511,02 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,31 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kaybettiren olmazken, en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 120.899,69 puanı gördükten sonra 120.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı Trump'tan yeni İran paylaşımı: Protestocular ABD bayrağını aşağılamayı reddetti

Son Dakika Haberleri
19:30 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilisinden İBB'ye metro ve yol tepkisi - Son Dakika Ekonomi
18:50 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:50 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:10 Son dakika: Türkiye'nin risk primi son 20 ayın en düşük seviyesinde - Son Dakika Ekonomi
16:28 İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa, günün ilk yarısında 120.500 puanın üzerine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]