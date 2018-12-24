Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında 92.000'i geçti

Borsa günün ilk yarısında 92.000'i geçti

36 dakika önce

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 92.193 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında 92.000'i geçti, System.String[]
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 92.193 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:18 

Ekonomi
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