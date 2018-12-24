Borsa günün ilk yarısında 92.000'i geçti
36 dakika önce
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 92.193 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 92.193 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:18
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