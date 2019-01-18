Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında 97.000 Puanı Aştı

Borsa, Günün İlk Yarısında 97.000 Puanı Aştı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,71 artışla 97.499,98 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında 97.000 Puanı Aştı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,71 artışla 97.499,98 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 682,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,57 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,25 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise holding oldu.


Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da 97.657,05 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 97.000-97.500 bandında dengelendi.


Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 95.000-95.500 bölgesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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