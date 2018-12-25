Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,87 azalışla 90.733,03 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,87 azalışla 90.733,03 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 793,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,24 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 finansal kiralama, faktoring oldu.


ABD ve Avrupa borsalarının kapalı olmasının etkisiyle düşük işlem hacimli bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 90.500-91.000 bandında dengelendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirmesinin ardından dün dünya borsalarında satış baskısının arttığını belirterek, azalan risk iştahının yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdiğini ifade etti.

Başlıca borsaların Noel tatili nedeniyle yarın da kapalı olacağını anımsan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 90.000'in destek konumunda olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:13 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Yaşındaki Kızı Öldüren Suudi Genç, Özel Jetle ABD'den Suudi Arabistan'a Kaçırıldı Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu

Dünyaca Ünlü David ve Victoria Beckham Çiftinin Kar Payı Dudak Uçuklattı ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan Korku Dolu İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:21:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]