Borsa, günün ilk yarısında geriledi
2 saat önce
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 101.587 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 101.587 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:32
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