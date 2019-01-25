Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

2 saat önce

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 101.587 puana geriledi.

Borsa, günün ilk yarısında geriledi, System.String[]
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 101.587 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:32 

Ekonomi
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