Son Dakika Haberleri: Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,17 azalışla 102.604,28 puandan tamamladı.

Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,17 azalışla 102.604,28 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 179,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,61 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, 103.400 ve 105.000 seviyelerini direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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