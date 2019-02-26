Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 azalışla 104.206,63 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 azalışla 104.206,63 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile iletişim oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi ve konut izinleri verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Bankacılık Komitesi'nde yapacağı sunum ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Fed ve ECB'den gelecek "güvercin" mesajların Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkilemesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:22 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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