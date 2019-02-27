Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,69 azalışla 104.441,69 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,69 azalışla 104.441,69 puandan tamamladı.





Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 640,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi de yüzde 1,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile ulaştırma oldu.



Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 104.500 puanın hemen altında dengelendi.



Analistler, öğleden sonra ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un buluşmasının takip edileceğini söyledi.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını, bu seviyede gelebilecek kar satışlarının gücünün endeksin yönü üzerinde de belirleyici olacağını bildiren analistler, 103.400 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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