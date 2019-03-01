Son Dakika Haberleri: Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 104.103,33 puandan tamamladı.

Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 104.103,33 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 426,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi de yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,79 ile metal ana sanayi oldu.

Banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 104.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik ve siyasi risklerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:14 Kaynak: AA

Madencilik, Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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