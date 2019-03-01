Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

32 dakika önce

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kaybıyla 104.103,33 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi, System.String[]
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kaybıyla 104.103,33 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:35 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti

Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi Sigara Üretim ve Paketlenmesinde Standartlar Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:07:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]