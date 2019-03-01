Borsa günün ilk yarısında geriledi
32 dakika önce
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kaybıyla 104.103,33 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kaybıyla 104.103,33 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:35
Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor
Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti
Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi
Sigara Üretim ve Paketlenmesinde Standartlar Belirlendi