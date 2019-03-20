Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

58 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 azalışla 104.442,66 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 azalışla 104.442,66 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 418,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49 yükseldi, holding endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,78 ile ticaret oldu.


Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında en düşük 104.264,77, en yüksek 105.098,82 puan arasında dalgalı bir seyir izledi.

Analistler, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesi piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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