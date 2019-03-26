Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi

22 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,06 azalışla 98.272,24 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,06 azalışla 98.272,24 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.053,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi de yüzde 1,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,76 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlamasına karşın banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 98.000 puanı test etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 97.200 puanın destek, 101.200'ün ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:13 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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